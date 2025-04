Ucraina Procaccini Incontro Trump-Zelensky positivo

Incontro tra Trump e Zelensky, sebbene sia durato solo pochi minuti, è servito a rasserenare le tensioni personali”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, parlando dell’Incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a margine del funerale di Papa Francesco, tenutosi a Roma il 26 Aprile.“Serve una particolare disponibilità di Putin a interrompere la sua guerra di aggressione, ma è necessaria una pressione congiunta”, ha aggiunto. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato l’impegno da parte degli Stati Uniti nell’aiutare economicamente e militarmente la causa Ucraina, precisando che “senza il loro sostegno probabilmente Kiev non potrebbe resistere”. 🔗 Unlimitednews.it - Ucraina, Procaccini “Incontro Trump-Zelensky positivo” BRUXELLES (ITALPRESS) – “L’tra, sebbene sia durato solo pochi minuti, è servito a rasserenare le tensioni personali”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti al Parlamento europeo, Nicola, parlando dell’tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente dell’Volodymyra margine del funerale di Papa Francesco, tenutosi a Roma il 26 Aprile.“Serve una particolare disponibilità di Putin a interrompere la sua guerra di aggressione, ma è necessaria una pressione congiunta”, ha aggiunto. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato l’impegno da parte degli Stati Uniti nell’aiutare economicamente e militarmente la causa, precisando che “senza il loro sostegno probabilmente Kiev non potrebbe resistere”. 🔗 Unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Russia, Ucraina, Usa. Cosa aspettarsi dall’incontro a Riad secondo Loss (Ecfr) - Nelle prossime ore, l’Arabia Saudita torna crocevia di una diplomazia internazionale. Mentre in Medio Oriente cresce la tensione regionale, le delegazioni di Russia e Ucraina si recheranno nel regno per incontrare — separatamente — funzionari statunitensi, in quello che appare come un nuovo formato negoziale ibrido, lontano dai canali multilaterali europei e più vicino a una dinamica bilaterale spinta da Washington. 🔗formiche.net

Casa Bianca, 'l'incontro tra Usa e Ucraina è stato produttivo' - L'incontro in Arabia Saudita tra gli Stati Uniti e l'Ucraina è stato "produttivo". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt definendo i colloqui "positivi". 🔗quotidiano.net

Riad, incontro Usa-Ucraina “produttivo” mentre si attendono gli esiti del colloquio Washington-Mosca - Gli stati Uniti punterebbero ad una tregua Mosca-Kiev entro Pasqua, mentre proseguono gli attacchi di droni e morti in Ucraina. In attesa di scoprire come saranno andati i negoziati per il cessate il fuoco con Mosca, Kiev si dice soddisfatta dei colloqui con Washington e speranzosa di una pace giusta L'articolo Riad, incontro Usa-Ucraina “produttivo” mentre si attendono gli esiti del colloquio Washington-Mosca proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Procaccini Incontro Trump-Zelensky positivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Procaccini “Incontro Trump-Zelensky positivo” - BRUXELLES (ITALPRESS) - “L'incontro tra Trump e Zelensky, sebbene sia durato solo pochi minuti, è servito a rasserenare le tensioni personali”. Lo ha ... 🔗italpress.com

Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky “costruttivo” prima dei funerali di Papa Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky “costruttivo” prima dei funerali di Papa Francesco ... 🔗tg24.sky.it

Ucraina, l'incontro Trump-Zelensky e l'apertura di Putin: da Roma la via della pace - I funerali di Papa Francesco potrebbero rappresentare un crocevia fondamentale sulla strada per la pace in Ucraina. Il presidente russo Vladimir ... 🔗iltempo.it