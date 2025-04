Ucraina Meloni | Trump-Zelensky? Ultimo regalo del Papa a tutti noi

Ultimo regalo di Papa Francesco a noi . 🔗 (Adnkronos) – "Non sarei mai stata lì. Non c’entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no. Credo sia stato un momento bellissimo, e a quanto mi è stato detto dai protagonisti potrebbe anche aver rappresentato un punto di svolta. Forse l’diFrancesco a noi . 🔗 Periodicodaily.com

Starmer ai leader: “Non aspettiamo Putin”. Meloni frena: “No a truppe italiane in Ucraina” - “Non possiamo starcene fermi ad aspettare che Vladimir Putin si sieda al tavolo della pace. Dobbiamo agire ora”. Con queste parole il premier britannico Keir Starmer ha dato il via a un summit virtuale convocato d’urgenza, coinvolgendo circa 25 leader mondiali per discutere una strategia concreta verso una pace “sicura e duratura” in Ucraina. Ma tra i partecipanti, la posizione dell’Italia, rappresentata da Giorgia Meloni, segna una distanza: “Nessun soldato italiano sarà mandato in Ucraina”, ha ribadito la premier, raffreddando l’entusiasmo di chi, come Londra e Parigi, spinge per un ... 🔗ilfogliettone.it

Cosa hanno deciso i leader al vertice di Parigi sulla pace in Ucraina: le posizioni di Meloni e Macron - I leader europei si sono riuniti a Parigi per discutere la strategia comune in risposta alle recenti mosse di Trump e Putin per i possibili negoziati di pace in Ucraina, ma su alcuni temi sono emerse delle divisioni. In particolare sull'invio di truppe Ue a Kiev, Meloni e Macron non sono riusciti a trovare un accordo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni contesta il formato del ?vertice per pochi? a Parigi sull'Ucraina scelto da Macron: «Sbagliato dividere l?Ue» - «Un errore». Il summit di Parigi, convocato dal presidente Emmanuel Macron per studiare le contromosse dell?Europa sul negoziato solitario tra Trump e Putin, a Palazzo Chigi viene... 🔗ilmessaggero.it

Meloni: "L'incontro Trump - Zelensky un momento bellissimo. Forse l'ultimo regalo di Papa Francesco" - AGI - "Credo che quello che serve in questo momento di enormi cambiamenti mondiali sia la capacità di mettersi in discussione, di capire, di trattare. E di studiare. Lo faccio continuamente, perché tu ... 🔗msn.com

Ucraina, Meloni: significato enorme l’incontro Trump-Zelensky - Roma, 26 apr. (askanews) – “Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del ‘Papa della pace’ ha un significato enorme”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia ... 🔗askanews.it

Meloni: Trump-Zelensky, giornata storica - "Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del 'Papa della pace' ha un significato enorme". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, a 'la Repubblica' commentando l'in ... 🔗rainews.it