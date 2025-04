Ucraina Medvedev | La Russia non avrebbe dovuto fidarsi dell' Occidente neanche dell' Italia | Putin annuncia una nuova tregua dall' 8 al 10 maggio | Zelensky | Tentativo di manipolazione

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Medvedev: "La Russia non avrebbe dovuto fidarsi dell'Occidente, neanche dell'Italia" | Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Zelensky: "Tentativo di manipolazione" Il Cremlino replica: "Manipolare è evitare di dare una risposta diretta alla proposta". Tajani: "Uno stop di soli tre giorni non ha significato" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, Kallas “La Russia non vuole la pace” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Lo afferma Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, in un’intervista al quotidiano La Repubblica dopo gli attacchi che le ha rivolto il Cremlino.Nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e una vittima. La Russia ha attaccato palesemente un altro Paese, la sua integrità territoriale, la sua sovranità – spiega Kallas -. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra ucraina, Medvedev: «Non dovevamo fidarci dell'Occidente, anche dell'Italia». Kiev: «Bimba di 12 anni uccisa in un attacco russo» - Guerra ucraina, la diretta di oggi martedì 29 aprile - Putin ordina altri 3 giorni di tregua in Ucraina, dall'8 al 10 maggio. Ma a Trump non bastano: vuole un cessate il ... 🔗ilmessaggero.it

Il Cremlino contro le "manipolazioni" di Zelensky. Medvedev: "Ci siamo fidati troppo di molti paesi, tra cui l'Italia" - L'avvio di negoziati diretti con l'Ucraina è una priorità, mentre la questione della legittimità del presidente Zelensky ... 🔗huffingtonpost.it

Russia accusa Ucraina: "Non sappiamo se accetterà tregua, questa è manipolazione" - Il portavoce del Cremlino risponde alle parole del presidente ucraino Zelensky. Droni russi su Kiev e Hubynykha, morta 12enne ... 🔗msn.com