Ucraina giornalista Roshchyna morta in prigione russa | corpo restituito con segni tortura

(Adnkronos) – La giornalista Ucraina Viktoriia Roshchyna, morta mentre era prigioniera dei russi, è stata torturata e i suoi organi sono stati rimossi prima che il corpo fosse restituito all'Ucraina. E' quanto emerge dall'inchiesta di un consorzio di giornali internazionali, tra i quali Washington Post, The Guardian e Ukrainska Pravda.

Ucraina, giornalista Roshchyna morta in prigione russa: corpo restituito con segni tortura - (Adnkronos) - La giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, morta mentre era prigioniera dei russi, è stata torturata e i suoi organi sono stati rimossi prima che il corpo fosse restituito all'Ucraina. 🔗msn.com

La storia della giornalista ucraina morta nelle carceri russe. “Le hanno tolto anche gli organi” - Viktoriia Roshchyna documentava l’occupazione russa. E’ stata restituita cadavere un anno e mezzo dopo la sua cattura. Sul corpo segni di tortura e l’inquietante ipotesi: per nascondere la causa del d ... 🔗quotidiano.net

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto denunciato dall'Ucraina, il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna restituito dalla Russia è «con segni di torture e senza organi». 🔗lettera43.it