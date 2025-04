Ucraina droni russi su quattro Regioni Uccisa 12enne

Ucraina. I colloqui con Kiev sono la prioprità, dicono dal Cremlino, ma non si fermano i bombardamenti: droni russi su Dnipro uccidono una 12enne. Servizio di Leonardo Possati

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Zelensky denuncia: oltre 1.050 droni russi contro l'Ucraina in una settimana - La settimana scorsa la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "più di 1.050 droni d'attacco, quasi 1.300 bombe aeree e più di 20 missili per distruggere città e uccidere persone": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con la balistica". "L'Ucraina sta lottando per una vita normale e sicura, che merita, e per una pace giusta e affidabile. 🔗quotidiano.net

Ucraina, attacchi russi con missili e droni: almeno 2 morti e 54 feriti - (Adnkronos) – Non si fermano gli attacchi della Russia sull'Ucraina. Un raid con drone ha colpito nelle ultime ore la città ucraina di Sumy, dove almeno una persona è morta e da dove arrivano denunce di danni in un sito industriale. Lo riporta Ukrinform, citando notizie diffuse dal sindaco ad interim, Artem Kobzar. Anche la città […] 🔗periodicodaily.com

