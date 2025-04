Ucraina difesa e migranti | Meloni e Erdogan rafforzano asse Italia-Turchia

Italia-Turchia. Occasione per gli esecutivi dei due Paesi di rilanciare la cooperazione in settori chiave come quello della difesa e del commercio. Ma anche la cornice per un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che consolidano una linea comune su questioni cruciali dell'agenda internazionale, dalla questione migratoria alla guerra in Ucraina. Erdogan definisce Meloni "un'amica stimata", "dall'approccio coraggioso e determinato". La premier Italiana parla della Turchia come un "partner importante e come un Paese alleato nel quadro mediterraneo e in quello atlantico". 🔗 Iltempo.it - Ucraina, difesa e migranti: Meloni e Erdogan rafforzano asse Italia-Turchia Una giornata di incontri e scambi ravvicinati per rafforzare quella che da entrambe le parti viene definita una "partnership strategica". A Roma va in scena il IV vertice intergovernativo. Occasione per gli esecutivi dei due Paesi di rilanciare la cooperazione in settori chiave come quello dellae del commercio. Ma anche la cornice per un bilaterale tra la premier Giorgiae il presidente turco Recep Tayyip, che consolidano una linea comune su questioni cruciali dell'agenda internazionale, dalla questione migratoria alla guerra indefinisce"un'amica stimata", "dall'approccio coraggioso e determinato". La premierna parla dellacome un "partner importante e come un Paese alleato nel quadro mediterraneo e in quello atlantico". 🔗 Iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Meloni in Senato: sostegno a Kiev, rinforzare difesa nel quadro Nato - Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenterà al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà il 20 e 21 marzo a Bruxelles. Il fulcro del discorso sarà il rafforzamento della sicurezza interna ed esterna dell’Unione Europea, senza dimenticare l’alleanza fondamentale con la Nato, ma con attenzione anche alle finanze pubbliche. Secondo quanto riportato da fonti parlamentari della maggioranza, questo sarà il tema principale della risoluzione che il centrodestra presenterà per approvare le comunicazioni della premier. 🔗thesocialpost.it

Dalla difesa europea a Ucraina e dazi, ecco il discorso di Meloni al Senato - (Adnkronos) – Dalla difesa europea all'Ucraina e ai dazi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Senato per… L'articolo Dalla difesa europea a Ucraina e dazi, ecco il discorso di Meloni al Senato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Salvini sfida Meloni sul trumpismo: telefonata con JD Vance. “Allineati su pace in Ucraina e difesa delle frontiere” - “Oggi ho avuto l’onore e il piacere di avere una telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance“. Ad annunciarlo sui social è il leader della Lega Matteo Salvini, che rivendica l’intesa con il numero due della Casa Bianca “sfidando” Giorgia Meloni e il suo rapporto privilegiato con Donald Trump (la premier, a differenza del ministro dei Trasporti, è stata invitata al Cpac, il raduno dei conservatori americani tenuto a febbraio). 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni-Erdogan, i temi sul tavolo: i dieci accordi commerciali, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti; Meloni alla Casa Bianca, Trump: “Speciale”. E accetta invito a Roma, si valuta incontro con l’Ue; Meloni: dispiaciuta per scontro Trump-Zelensky, ma no a tifoserie. Ancora perplessa su invio truppe Ue; Difesa Ue, dazi, Ucraina: cosa ha detto Meloni in Senato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, difesa e migranti: Meloni e Erdogan rafforzano asse Italia-Turchia - Una giornata di incontri e scambi ravvicinati per rafforzare quella che da entrambe le parti viene definita una "partnership strategica". A ... 🔗iltempo.it

Italia-Turchia, Meloni ponte anche con il Medio Oriente. Con Erdogan piena intesa su migranti, commercio, Ucraina e rapporto con Trump - La visita a Roma del presidente turco Recep Tayyip Erdogan si inquadra perfettamente nell'attività diplomatica che Giorgia Meloni sta svolgendo ormai da settimane, se non mesi, sullo scacchiere intern ... 🔗affaritaliani.it

Meloni-Erdogan, i temi sul tavolo: i dieci accordi commerciali, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti - Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti. Ma anche e soprattutto business. La premier Giorgia Meloni tornerà ad incontrare oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗ilmessaggero.it