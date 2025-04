Ucraina Ceccardi Ue si sieda al tavolo per trovare la pace

tavolo e trovare la pace". Così l'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, commentando l'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto a San Pietro a margine dei funerali di Papa Francesco. Un incontro "iconico", ha sottolineato l'eurodeputata Lega, per "trovare la pace, da sempre predicata dal Pontefice" ma che, ha precisato poi Ceccardi, dovrà essere seguita "dai fatti". Proprio in merito, l'eurodeputata ha ribadito il ruolo dell'Unione europea. Negli ultimi anni, ha aggiunto, "non ha perseguito a sufficienza la via diplomatica, continuando a inviare armi".

