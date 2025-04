Ucraina Benifei Incontro Trump-Zelensky segna ripresa dialogo

Incontro tra Trump e Zelensky è importante, perché segna una ripresa di dialogo dopo le burrascose discussioni avvenute alla Casa Bianca". Così l'eurodeputato del Partito democratico, Brando Benifei, in merito all'Incontro avvenuto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, a margine del funerale di Papa Francesco. L'eurodeputato del Pd ha sottolineato, da un lato l'importanza del ruolo degli Stati Uniti "nel trovare una soluzione al conflitto rispettando i diritti del popolo ucraino" e dall'altra parte la necessità di "un' Europa più attiva e impegnata". "Serve aprirsi a un confronto serio e di rispetto reciproco", dal momento che "Trump si trova in un situazione di scarso consenso da parte del popolo americano".

