Ucciso per una scarpa sporcata a Napoli 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi

anni e otto mesi. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17 anni del quartiere napoletano di Barra accusato dell'omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane speranza del calcio Ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il primo e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio per una sneaker di Gucci sporcata. Il processo con rito abbreviato nel tribunale per i Minorenni di Napoli. Il diciassettenne era reo confesso. Le immagini di sistemi di videosorveglianza registrate quella notte di movida avevano mostrano agli investigatori il diciannovenne che si avvicina all'auto a bordo della quale si trova il diciassettenne, una smart intestata al padre di questi, poi mentre si allontana e torna di nuovo indietro forse per un ultimo chiarimento. Le scarpe da 500 euro che hanno dato vita all'alterco tra i due erano state sporcate inavvertitamente da un amico di Santo Romano. 🔗 Agi.it - Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi AGI - Diciottoe otto. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17del quartiere napoletano di Barra accusato dell'omicidio di Santo Romano, 19, giovane speranza del calcioda un colpo di pistola nella notte tra il primo e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio per una sneaker di Gucci. Il processo con rito abbreviato nel tribunale per i Minorenni di. Il diciassettenne era reo confesso. Le immagini di sistemi di videosorveglianza registrate quella notte di movida avevano mostrano agli investigatori il diciannovenne che si avvicina all'auto a bordo della quale si trova il diciassettenne, una smart intestata al padre di questi, poi mentre si allontana e torna di nuovo indietro forse per un ultimo chiarimento. Le scarpe da 500 euro che hanno dato vita all'alterco tra i due erano state sporcate inavvertitamente da un amico di Santo Romano. 🔗 Agi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agguato nel cuore di Napoli: ucciso Emanuele Durante - Erano da poco passate le 18:00 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di spari in via Santa Teresa degli Scalzi. Ad essere colpito un ragazzo di circa 20 anni, lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di... 🔗napolitoday.it

Operaio ucciso per errore in un agguato a Napoli, 19 anni al killer - Tempo di lettura: 2 minutiFu ucciso di un agguato di camorra nel luglio 2022, l’operaio Antimo Imperatore, assassinato a colpi di pistola mentre a casa di Carlo Esposito, reale obiettivo dei killer, stava montando una zanzariera.Oggi la Corte di Assise di Appello di Napoli (quarta sezione, presidente Loredana Acierno) ha condannato a 19 anni di reclusione per quel duplice omicidio, Antonio Pipolo, 39enne ritenuto legato al clan De Micco in primo grado condannato a 26 anni, nel 2024. 🔗anteprima24.it

Napoli, agguato in centro: giovane di 20 anni ucciso - Un tragico episodio si è verificato questo pomeriggio nel centro di Napoli, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita in un agguato avvenuto intorno alle 18:30. Secondo le prime informazioni, i carabinieri sono intervenuti in via Santa Teresa degli Scalzi, dove il ragazzo è stato colpito da proiettili sparati da ignoti e […] L'articolo Napoli, agguato in centro: giovane di 20 anni ucciso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Approfondimenti da altre fonti

Ucciso per una scarpa sporcata. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi; Santo Romano ucciso per una scarpa sporca, assassino condannato a 18 anni. La mamma: La giustizia ha fallito, è uno schifo; Ucciso per scarpa sporca, la madre: La giustizia ha fallito; Ucciso per scarpa sporca, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - AGI - Diciotto anni e otto mesi. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17 anni del quartiere napoletano di Barra accusato dell’omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane sp ... 🔗msn.com

Ucciso per una scarpa sporca, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - Diciotto anni e 8 mesi di reclusione: questa la condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Napoli al 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso nella notte tra ... 🔗ansa.it

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca, assassino condannato a 18 anni. La mamma: "La giustizia ha fallito, è uno schifo" - Il processo si è svolto con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici della vittima ... 🔗today.it