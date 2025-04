Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano 17enne condannato a 18anni e 8 mesi La rabbia della famiglia

mesi di reclusione al 17 enne accusato dell’omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni Ucciso con un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio la notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 al culmine di una banale lite nata per una scarpa sporcata. Una condanna che pur essendo maggiore dei 17 anni di reclusione chiesti dal sostituto procuratore ha suscitato l’ira dei parenti che considerano troppe mite il verdetto (il massimo della pena era di 20 anni perché l’imputato ha scelto il rito abbreviato, riducendo la pena totale di un terzo, ndr) e temono sconti per il futuro. “La giustizia ha fallito di nuovo – ha detto Filomena Di Mare, madre della vittima all’uscita dal Tribunale – è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare”. Intanto mentre nelle aule del Tribunale per i minorenni si svolgeva il processo di primo grado in cui l’unico imputato era il giovane 17enne del quartiere di Barra, fuori ad attendere il verdetto c’erano un centinaio di ragazzi che al grido ‘giustizia’ hanno accompagnato la famiglia della vittima all’interno della struttura ai Colli Aminei. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18anni e 8 mesi. La rabbia della famiglia Diciotto anni e ottodi reclusione al 17 enne accusato dell’omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 annicon un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio la notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 al culmine di una banale lite nata per unata. Una condanna che pur essendo maggiore dei 17 anni di reclusione chiesti dal sostituto procuratore ha suscitato l’ira dei parenti che considerano troppe mite il verdetto (il massimopena era di 20 anni perché l’imputato ha scelto il rito abbreviato, riducendo la pena totale di un terzo, ndr) e temono sconti per il futuro. “La giustizia ha fallito di nuovo – ha detto Filomena Di Mare, madrevittima all’uscita dal Tribunale – è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare”. Intanto mentre nelle aule del Tribunale per i minorenni si svolgeva il processo di primo grado in cui l’unico imputato era il giovanedel quartiere di Barra, fuori ad attendere il verdetto c’erano un centinaio di ragazzi che al grido ‘giustizia’ hanno accompagnato lavittima all’internostruttura ai Colli Aminei. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - La sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici di Santo Romano che, fuori dal tribunale, hanno urlato a gran voce: "Fate schifo". La madre della vittima: "La giustizia ha fallito" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni 8 mesi - La sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici di Santo Romano che hanno urlato a gran voce: "Fate schifo". La madre della vittima: "La giustizia ha fallito" 🔗tgcom24.mediaset.it

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca: 18 anni al killer minorenne. La madre della vittima: «La giustizia ha fallito» - Il diciasettenne che, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, uccise Santo Romano, 19 anni, dopo un lite per un paio di scarpe sporcate, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione.... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca, assassino condannato a 18 anni. La mamma: La giustizia ha fallito, è uno schifo; Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi; Omicidio Santo Romano, condannato il 17enne che lo ha ucciso per una scarpa sporca. La madre della vittima: “Ma quale giustizia? Vergogna”; Ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporca: «Faceva da paciere». E il killer dopo l'omicidio mima sui social il segno della pistola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca: il killer 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi. L'ira dei parenti: «Fate schifo» - Diciotto anni e otto mesi di reclusione. È questa la condanna inflitta dal Tribunale per i Minorenni di Napoli al 17enne ritenuto ... 🔗msn.com

Omicidio Santo Romano, condannato il 17enne che lo ha ucciso per una scarpa sporca. La madre della vittima: “Ma quale giustizia? Vergogna” - La tragedia accaduta lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Il minore condannato a 18 anni e 8 mesi per aver sparato al calciatore 19enne e a un amico, sopravvissuto. Al sit-in anche ... 🔗quotidiano.net

Ragazzo ucciso per una scarpa sporca: 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - Un 17enne è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio di un ragazzo avvenuto a causa di una scarpa sporca. La sentenza è stata emessa dal tribunale. 🔗agro24.it