Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi

Santo Romano ucciso per una scarpa sporca, assassino condannato a 18 anni. La mamma: "La giustizia ha fallito, è uno schifo" - Il tribunale dei minori di Napoli ha condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), dopo una lite scoppiata per futili motivi, un paio di scarpe sporcate... 🔗today.it

