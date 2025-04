Ubriaco e drogato minnaccia di morte moglie e figlio con una mannaia a Primavalle | arrestato 52enne

Primavalle a Roma. Un 52enne è stato arrestato ed è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Ha minacciato di morte moglie e figlio con una mannaia. 🔗 Tragedia sfiorata in un'abitazione dia Roma. Unè statoed è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Ha minacciato dicon una. 🔗 Fanpage.it

