Ubriaco con la bici vola nel fosso | è in coma etilico in ospedale

ospedale, ma più per le conseguenze del troppo alcol che per le ferite da caduta, l'italiano di 44 anni che lunedì sera è finito fuori strada mentre percorreva le campagne di Maclodio in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30. 🔗 Bresciatoday.it - Ubriaco, con la bici vola nel fosso: è in coma etilico in ospedale È stato ricoverato in codice rosso in, ma più per le conseguenze del troppo alcol che per le ferite da caduta, l'italiano di 44 anni che lunedì sera è finito fuori strada mentre percorreva le campagne di Maclodio in sella alla suacletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30. 🔗 Bresciatoday.it

