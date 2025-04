Ubriaco cammina tra le auto in corsa sulla Statale

Ha rischiato davvero grosso il 22enne sudamericano fermato nei giorni scorsi sulla Statale del Brennero nei pressi dell'uscita dell'A22 di Bolzano Nord. Il motivo? Stava vagando senza meta sulla Statale, completamente ubriaco. Nonostante il limite lì sia di 70 kmh, parliamo di un tratto di.

