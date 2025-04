Ubriaco a spasso per il centro storico con un coltello | arriva la polizia

polizia è intervenuta in vico Mele intorno a mezzogiorno di lunedì 28 aprile 2025 e ha denunciato un 45enne originario del Senegal per possesso ingiustificato di armi e inosservanza del decreto di espulsione. L'uomo è stato anche sanzionato in via amministrativa per uso personale di sostanza. 🔗 Genovatoday.it - Ubriaco a spasso per il centro storico con un coltello: arriva la polizia Laè intervenuta in vico Mele intorno a mezzogiorno di lunedì 28 aprile 2025 e ha denunciato un 45enne originario del Senegal per possesso ingiustificato di armi e inosservanza del decreto di espulsione. L'uomo è stato anche sanzionato in via amministrativa per uso personale di sostanza. 🔗 Genovatoday.it

