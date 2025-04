Tutto pronto per Give Me 5 | a Pellezzano debutta il torneo che unisce calcio femminile e inclusione grazie allo Sporting Arechi

Pellezzano, andrà in scena la prima edizione di “Give Me 5”, un torneo di calcio a 5 femminile organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi con il patrocinio del Comune di Pellezzano e in collaborazione con il comitato provinciale dell’Aics Salerno.Il torneo nasce con un’idea precisa: unire sport, inclusione e solidarietà, valorizzando il calcio femminile in tutte le sue forme, dalle squadre più strutturate a quelle amatoriali, offrendo al tempo stesso un momento di aggregazione e socialità per l’intero territorio.“Give Me 5” non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza pensata per coinvolgere atlete, famiglie, appassionati e associazioni locali. 🔗 Zon.it - Tutto pronto per “Give Me 5”: a Pellezzano debutta il torneo che unisce calcio femminile e inclusione grazie allo Sporting Arechi Un evento sportivo che vuole essere molto più di una competizione. Dal 30 maggio al 2 giugno prossimi, presso il Palazzetto dello Sport “Carmine Longo” di, andrà in scena la prima edizione di “Give Me 5”, undia 5organizzato dall’associazione sportiva dilettantisticacon il patrocinio del Comune die in collaborazione con il comitato provinciale dell’Aics Salerno.Ilnasce con un’idea precisa: unire sport,e solidarietà, valorizzando ilin tutte le sue forme, dalle squadre più strutturate a quelle amatoriali, offrendo al tempo stesso un momento di aggregazione e socialità per l’intero territorio.“Give Me 5” non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza pensata per coinvolgere atlete, famiglie, appassionati e associazioni locali. 🔗 Zon.it

