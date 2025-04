Tutti pazzi per il vinile | in Salaborsa c’è la fila

Ascoltare i vinili, senza cuffie, seduti su delle poltrone rosse. Il tempo di un 33 giri e via a cercare un altro disco tra i 10mila presenti negli scaffali. Lo fanno due amici. Ma anche babbo e figlia, una coppia di fidanzati. La Sala Ascolto Vinili, al secondo piano della biblioteca Salaborsa, è diventata un vero e proprio punto di attrazione per la città. Da febbraio a oggi non c'è mai stato un giorno in cui fosse libera. E per i prossimi 15 giorni sarà lo stesso. Insomma, "un'esperienza gioiosa per Tutti", racconta Manuele Giannini, ideatore della sala. Uno spazio pubblico unico in Italia, tanto da essere già invidiato da tanti altri Comuni. Ma Bologna, città Unesco della musica, questa sala d'ascolto per vinili ambientale se la tiene stretta. Ogni disco, ogni copertina, ogni genere musicale ha un suo perché.

