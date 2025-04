Tutti i baci memorabili e gelidi di Donald Trump e Melania dell' ultimo periodo rigorosamente sulla guancia e senza sorriso - GALLERY

bacio freddissimo e veloce sulla guancia, poi ognuno è andato per la propria strada Ogni volta che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Mela 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Tutti i baci memorabili e gelidi di Donald Trump e Melania dell'ultimo periodo, rigorosamente sulla guancia e senza sorriso - GALLERY Anche quando sono tornati in America dopo il viaggio a Roma per i funerali di papa Francesco, ha fatto il giro del web la foto di uno freddissimo e veloce, poi ognuno è andato per la propria strada Ogni volta che il presidente degli Stati Unitie la moglie Mela 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Fedez Sorprende Tutti: Baci Infuocati a Montecarlo! Scopri i Dettagli Esclusivi - Ragazzi, preparatevi perché la notizia è di quelle che fanno tremare il mondo del gossip! Proprio quando pensavamo di aver visto tutto, ecco che Fedez ci regala un nuovo, succosissimo capitolo. Dimenticate le canzoni con frecciatine (o forse no?), perché stavolta i riflettori sono puntati sulla sua vita privata e su un weekend decisamente... movimentato! Fedez di Nuovo al Centro del Gossip: Ecco Cosa è Successo a Montecarlo Sembra che il buon vecchio Fedez abbia deciso di prendersi una pausa all'ombra del Principato, ma a quanto pare non per meditare in solitudine! Il settimanale Chi l'ha ... 🔗mistermovie.it

Tutti i dettagli fashion della quarta serata di Sanremo 75, con i look di coppia più memorabili (Elodie e Achille Lauro, ma non solo) e le mise da grande show-stealer di Mahmood - Le vincitrici della serata cover 2025 sono, a furor di popolo, Giorgia e Annalisa in outfit di coppia black & white. Ma la sfilata di outfit per i duetti di Sanremo 2025 è una sfida agguerritissima a colpi di glam. A partire dal sensualissimo duo formato da Elodie e Achille Lauro. Le pagelle ai look della quarta serata di Sanremo dedicata alle cover. ... 🔗iodonna.it

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi - SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

I baci memorabili di Melania Trump. 🔗Su questo argomento da altre fonti