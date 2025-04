Tutta la fiducia di Manzo Contratti rinnovati fino al 2028 per Cutolo e Bucchi

Bucchi e il direttore sportivo Nello Cutolo hanno prolungato di un anno i rispettivi accordi con l'Arezzo, firmando entrambi fino al 2028. La società ha così blindato le due figure tecniche più importanti, lanciando un.

Tutta la fiducia di Manzo. Contratti rinnovati fino al 2028 per Cutolo e Bucchi - Rinnovo di contratto prima di cominciare i playoff. L'allenatore Cristian Bucchi e il direttore sportivo Nello Cutolo hanno prolungato di un anno i rispettivi accordi con l'Arezzo, firmando entrambi fino al 2028. La società ha così blindato le due figure tecniche più importanti, lanciando un...

Tutta la fiducia di Manzo. Contratti rinnovati fino al 2028 per Cutolo e Bucchi - Rinnovo di contratto prima di cominciare i playoff. L'allenatore Cristian Bucchi e il direttore sportivo Nello Cutolo hanno prolungato di un anno i rispettivi accordi con l'Arezzo, firmando entrambi fino al 2028. La società ha così blindato le due figure tecniche più importanti, lanciando un... 🔗arezzonotizie.it

Tutta la fiducia di Manzo. Contratti rinnovati fino al 2028 per Cutolo e Bucchi - Direttore sportivo e allenatore hanno allungato di un anno l’accordo con la società amaranto, che così guarda oltre i playoff. Nella prossima stagione l’obiettivo dichiarato sarà la serie B ... 🔗arezzonotizie.it