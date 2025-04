Turisti a Milano un' altra battuta d' arresto | a marzo i visitatori sono ancora in lieve calo L' effetto Ramadan

Milano – Un'altra piccola battuta d'arresto. Niente di preoccupante, ma dopo il calo registrato a febbraio (-0,70%, pur con un giorno in meno sul calendario rispetto al febbraio del 2024), i Turisti a Milano città a marzo sono calati dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In termini assoluti, nel marzo 2024 erano sbarcati nel capoluogo lombardo 718.670 visitatori, mentre lo scorso marzo ne sono arrivati ??714.893. Il saldo è negativo: 3.777 Turisti in meno. Percentualmente, appunto, una riduzione dello 0,5. Parliamo di dati mensili sugli arrivi registrati dalle strutture ricettive sui portali della Questura di Milano e della Questura di Monza e Brianza, dati poi elaborati in una relazione del Comune. Nulla di drammatico, dicevamo, il leggero calo in città, anche perché immediatamente fuori dai confini meneghini i dati restano positivi: nella Città metropolitana si è passati dai 912. Ilgiorno.it - Turisti a Milano, un'altra battuta d'arresto: a marzo i visitatori sono ancora in (lieve) calo. L'effetto Ramadan Leggi su Ilgiorno.it – Un'piccolad'. Niente di preoccupante, ma dopo ilregistrato a febbraio (-0,70%, pur con un giorno in meno sul calendario rispetto al febbraio del 2024), icittà acalati dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In termini assoluti, nel2024 erano sbarcati nel capoluogo lombardo 718.670, mentre lo scorsonearrivati ??714.893. Il saldo è negativo: 3.777in meno. Percentualmente, appunto, una riduzione dello 0,5. Parliamo di dati mensili sugli arrivi registrati dalle strutture ricettive sui portali della Questura die della Questura di Monza e Brianza, dati poi elaborati in una relazione del Comune. Nulla di drammatico, dicevamo, il leggeroin città, anche perché immediatamente fuori dai confini meneghini i dati restano positivi: nella Città metropolitana si è passati dai 912.

