Turismo | i borghi nuova meta in Puglia un Comune su tre Coldiretti

Coldiretti Puglia:La nuova meta di millenials e silver sono i borghi, dove nasce il 92% delle produzioni tipiche, con 1,6 milioni di italiani che hanno visitato almeno una volta, con o senza pernottamento, uno dei borghi più belli d’Italia che in Puglia sono 14, dove i vacanzieri scelgono cibo locale e della tradizione in ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, street food, oltre a souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di paese. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati del Rapporto Nomisma sui borghi più belli d’Italia, con il visitatore italiano che è principalmente laureato, appartenente al ceto medio-alto e appassionato di viaggi all’insegna della natura e della scoperta delle eccellenze enogastronomiche.I borghi più belli d’Italia sono Alberona, Bovino, Cisternino, Gravina in Puglia, Locorotondo, Maruggio, Monte Sant’Angelo, Otranto, Pietramontecorvino, Presicce – Acquarica, Roseto Valfortore, Sammichele di Bari, Specchia e Vico del Gargano, ma ci sono anche i piccoli borghi, cioè 88 comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5. 🔗 Noinotizie.it - Turismo: i borghi nuova meta, in Puglia un Comune su tre Coldiretti Di seguito un comunicato diffuso da:Ladi millenials e silver sono i, dove nasce il 92% delle produzioni tipiche, con 1,6 milioni di italiani che hanno visitato almeno una volta, con o senza pernottamento, uno deipiù belli d’Italia che insono 14, dove i vacanzieri scelgono cibo locale e della tradizione in ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, street food, oltre a souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di paese. Ad affermarlo è, sulla base dei dati del Rapporto Nomisma suipiù belli d’Italia, con il visitatore italiano che è principalmente laureato, appartenente al ceto medio-alto e appassionato di viaggi all’insegna della natura e della scoperta delle eccellenze enogastronomiche.Ipiù belli d’Italia sono Alberona, Bovino, Cisternino, Gravina in, Locorotondo, Maruggio, Monte Sant’Angelo, Otranto, Pietramontecorvino, Presicce – Acquarica, Roseto Valfortore, Sammichele di Bari, Specchia e Vico del Gargano, ma ci sono anche i piccoli, cioè 88 comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5. 🔗 Noinotizie.it

