Turismo di massa e affitti brevi due ricercatrici | Il problema è nelle politiche neoliberiste sulla casa

affitti brevi e il fenomeno del Turismo di massa che espelle i residenti dalle città? Secondo due studiose del fenomeno, la giornalista Cristina Nadotti e la ricercatrice Sarah Gainsforth, non sono altro che l’epigono finale di politiche sulla casa sbagliate fin dall’inizio. politiche che hanno puntato tutto sulla proprietà immobiliare, diventata oggi un vero strumento finanziario, una rendita troppo poco tassata. Lo raccontano in due libri appena usciti, rispettivamente Il Turismo che non paga (ed. Ambiente) e L’Italia senza casa (Laterza).“Se dovessimo fare una fotografia del presente, ebbene si tratta della fine di un ciclo, durato decenni, di promozione della proprietà”, spiega Sarah Gainsforth. “Nel secondo dopoguerra, c’è stata una fase di intervento diretto del pubblico nella costruzione di case, di edilizia residenziale pubblica, e di regolazione urbanistica del suolo, poi anche attraverso i piani regolatori – con un occhio di riguardo per i ceti fragili. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Turismo di massa e affitti brevi, due ricercatrici: “Il problema è nelle politiche neoliberiste sulla casa” Glie il fenomeno deldiche espelle i residenti dalle città? Secondo due studiose del fenomeno, la giornalista Cristina Nadotti e la ricercatrice Sarah Gainsforth, non sono altro che l’epigono finale disbagliate fin dall’inizio.che hanno puntato tuttoproprietà immobiliare, diventata oggi un vero strumento finanziario, una rendita troppo poco tassata. Lo raccontano in due libri appena usciti, rispettivamente Ilche non paga (ed. Ambiente) e L’Italia senza(Laterza).“Se dovessimo fare una fotografia del presente, ebbene si tratta della fine di un ciclo, durato decenni, di promozione della proprietà”, spiega Sarah Gainsforth. “Nel secondo dopoguerra, c’è stata una fase di intervento diretto del pubblico nella costruzione di case, di edilizia residenziale pubblica, e di regolazione urbanistica del suolo, poi anche attraverso i piani regolatori – con un occhio di riguardo per i ceti fragili. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

