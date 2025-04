TS – Yildiz squalificato la decisione del Giudice Sportivo | quante partite salta

Yildiz è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea in seguito all'espulsione diretta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Monza. L'attaccante della Juventus ha ricevuto inoltre un'ammenda pari a 10.000 € "per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria". Sempre per due giornate sono stati squalificati Ghilardi del Verona e Grassi dell'Empoli.Yildiz, le partite che salteràL'attaccante della Juventus sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato che vedranno la Juventus impegnata prima in casa del Bologna (domenica 4 maggio alle ore 20:45) e poi all'Olimpico contro la Lazio nello scontro diretto valido per un posto nella prossima Champions League (sabato 11 maggio alle ore 18).

Espulsione Yildiz, grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza: salterà il Bologna! Cosa è successo e per quante giornate può essere squalificato – FOTO - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza: la ricostruzione dell’episodio Brutto fallo di Kenan Yildiz che ha sgomitato su Bianco proprio nei minuti finali di Juve Monza. Ingenuità che gli costerà sicuramente la squalifica per la prossima importante sfida dei bianconeri contro il Bologna o forse anche più giornate. Il commento di Marelli a DAZN : «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano. 🔗juventusnews24.com

Rivoluzione Juventus: sacrificato Yildiz, già bloccato il sostituto – TS - Le sconfitte con Atalanta e Fiorentina spingono la Juventus a fare profonde riflessioni sul futuro I bianconeri sono ancora in corsa per il quarto posto, ma una mancata qualificazione in Champions League complicherebbe e non poco i piani del club bianconero. La sosta del campionato arriva nel momento migliore per la Juventus. Già, perché i bianconeri hanno bisogno di rifiatare, recuperare energie fisiche e mentali in vista del rush finale di campionato. 🔗rompipallone.it

Juventus-PSV, perché Yildiz è stato sostituito da Thiago Motta - Fuori Kenan Yildiz, dentro Samuel Mbangula. Thiago Motta decide questo cambio all`intervallo di Juventus-PSV Eindhoven, gara valida per l`andata... 🔗calciomercato.com

