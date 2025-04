Trump | abbiamo accordo con India su dazi

India "sta andando alla grande,penso che abbiamo un accordo sui dazi". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. Ha anche annunciato che visiterà l'Africa. Poi tornando sui costi Amazon, che avrebbero potuto subire un aumento per i dazi, ha aggiunto: "Jeff Bezos è un bravo ragazzo. E' stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato" 🔗 21.25 L'"sta andando alla grande,penso cheunsui". Lo ha detto Donaldparlando con i giornalisti prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. Ha anche annunciato che visiterà l'Africa. Poi tornando sui costi Amazon, che avrebbero potuto subire un aumento per i, ha aggiunto: "Jeff Bezos è un bravo ragazzo. E' stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato" 🔗 Servizitelevideo.rai.it

