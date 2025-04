Trump-Zelensky alla fine parla Macron Ed è una furia | Quella terza sedia…

Quella "terza sedia" presente nel luogo del colloquio fra Trump e Zelensky in occasione dei funerali di Papa Francesco si sono moltiplicate, come spesso capita, e sono andate fuori controllo. Molti hanno ipotizzato che l'ormai celeberrima "terza sedia" fosse stata preparata per Macron, ma che Trump avesse messo un veto sulla presenza del Presidente francese.È stato Macron in persona, stanco per le illazioni, a svelare il "mistero della terza sedia" comparsa, e poi sparita, nel colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky svoltosi nella maestosa cornice di San Pietro, in occasione dei funerali solenni di Papa Francesco. Una scena simbolica e quasi cinematografica, avvolta però da chiacchiericci e sospetti insinuati ad arte.Macron: "La sedia era per l'interprete"Macron ha tagliato corto: "Hanno tolto la sedia dell'interprete perché Zelensky ha preferito parlare in inglese".

