Trump | Sto salvando l’Ucraina guerra con Russia sta per finire

salvando l'Ucraina. Credo che quella nazione verrà distrutta rapidamente, diciamoci la verità. Se non fosse per me.". Donald Trump si considera il salvatore dell'Ucraina, anche se la guerra con la Russia prosegue e il cessate il fuoco definitivo rimane lontano. Il presidente degli Stati Uniti parla in una lunga intervista a . 🔗 (Adnkronos) – "Io stol'Ucraina. Credo che quella nazione verrà distrutta rapidamente, diciamoci la verità. Se non fosse per me.". Donaldsi considera il salvatore dell'Ucraina, anche se lacon laprosegue e il cessate il fuoco definitivo rimane lontano. Il presidente degli Stati Uniti parla in una lunga intervista a . 🔗 Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Forza Italia contro la Lega. Ma Salvini insiste: “Sto con Trump” - Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, invita alla calma. “Dobbiamo essere attenti e responsabili. Matteo Salvini è affascinato da Trump, ma serve costruire le condizioni per evitare nuove tensioni tra Ue e Usa“. Secondo Nevi, l’Italia deve sostenere Zelensky ma anche dialogare con Putin per raggiungere la pace. “Non è facile, ma dobbiamo provarci. Le tifoserie non servono. Il nostro compito è aiutare l’Occidente a uscire dall’impasse“. 🔗thesocialpost.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

Trump: Io sto salvando l'Ucraina. Il 'siluro' a Zelensky; Mattarella a mostra Confcommercio per 80° anniversario; Ppe, Weber rieletto presidente con 89% voti; Chi è Lara Leito, la nuova fiamma di Sinner. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump: "Sto salvando l'Ucraina, guerra con Russia sta per finire" - (Adnkronos) - "Io sto salvando l'Ucraina. Credo che quella nazione verrà distrutta rapidamente, diciamoci la verità. Se non fosse per me...". Donald Trump si considera il salvatore dell'Ucraina, anche ... 🔗msn.com

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, “Meet the Press” della Nbc, ... 🔗ilmattino.it

Ucraina, Trump ora vuole stringere: «Penso che Kiev cederà la Crimea. L'incontro con Zelensky? Era l'ufficio più bello del mondo» - L'insofferenza di Trump per le frenate di Putin e il nodo delle richieste europee. Il segretario di Stato Rubio: «Cercheremo di stabilire in fretta se le due parti vogliono veramente la pace». 🔗msn.com