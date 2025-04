Trump | stampa disonesta imbroglia sui sondaggi

stampa' libera e onesta in questo Paese. Abbiamo una stampa che scrive brutte storie e che imbroglia, alla grande'' 🔗 Imolaoggi.it - Trump: “stampa disonesta imbroglia sui sondaggi” ''Non abbiamo più una '' libera e onesta in questo Paese. Abbiamo unache scrive brutte storie e che, alla grande'' 🔗 Imolaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump a gamba tesa sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato Usa" | E attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" - Secondo i media americani, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. E nel frattempo consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia 🔗tgcom24.mediaset.it

Reuters, Bloomberg e Associated Press contro Trump, il comunicato: "Minaccia la libertà di stampa, sbagliato limitare il nostro accesso alla Casa Bianca" - "È essenziale in una democrazia che il pubblico abbia accesso alle notizie sul proprio governo attraverso una stampa indipendente e libera. Riteniamo che qualsiasi misura presa dal governo per limitare il numero di agenzie di stampa con accesso alla Casa Bianca minacci tale principio" Reuters 🔗ilgiornaleditalia.it

Casa Bianca caos, annullata la conferenza stampa. "Non è pronto, quando può tornare". Trump brutalizza Zelensky - Annullata la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca: è la conferma di quanto i rapporti tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump siano precipitati dopo il durissimo faccia a faccia nello studio ovale, con il presidente americano e il suo vice J.D. Vance che hanno accusato il leader ucraino di "ingratitudine" e di "giocare con il rischio di Terza guerra mondiale". Zelensky, dopo il vertice, ha già lasciato la Casa Bianca sul suo Suv che lo aveva atteso all'uscita della residenza presidenziale. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump a gamba tesa sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato Usa" | E attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" - Donald Trump entra a gamba tesa sulle elezioni in corso in Canada, rilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51esimo Stato degli Usa. "Basta con le linee tracciate artificialmente tanti anni fa" ... 🔗msn.com

L’imbroglio dei dazi: così Trump ha tradito i mercati - La prima ragione con cui Trump ha giustificato i suoi dazi, definiti come «la parola più bella del vocabolario», è stata quella di riportare manifattura ed occupazione negli Usa. Il suo ... 🔗repubblica.it

Trump: «Il green deal è un imbroglio, comprate auto che volete. La Ue esporta auto da noi ma rende difficili nostro export» - «L'industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole». Lo ha detto Donald Trump in video collegamento al Forum di Davos. «Ho messo fine al ridicolo e ... 🔗msn.com