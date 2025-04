Trump riduce i dazi sulle auto | meno tasse sui componenti esteri per General Motors e Ford

Trump riduce i dazi sui ricambi auto esteri usati nella produzione nazionale e annuncia rimborsi per le imposte già pagate. Una concessione alle pressioni dell'industria automobilistica, in vista del viaggio in Michigan per i 100 giorni alla Casa Bianca. 🔗 Donaldsui ricambiusati nella produzione nazionale e annuncia rimborsi per le imposte già pagate. Una concessione alle pressioni dell'industriamobilistica, in vista del viaggio in Michigan per i 100 giorni alla Casa Bianca. 🔗 Fanpage.it

Usa, Donald Trump riduce i dazi sulle auto - L’amministrazione Trump adotterà misure per ridurre l’impatto dei dazi sulle auto. Alleggerendo quelli imposti sui componenti esteri delle auto prodotte localmente. Ed evitando che i dazi sulle auto prodotte all’estero si sommino agli alttri. A scriverlo è il Wall Street Journal, che spiega che ora le case automobilistiche che pagano i dazi non saranno soggette ad altre imposte come quelle su acciaio e alluminio. 🔗open.online

Trump annuncia dazi sulle importazioni di auto del 25% - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, incontrando la stampa, l'intenzione di imporre dazi sulle importazioni di automobili di circa il 25%. Trump ha quindi precisato da Mar a Lago che l'annuncio delle nuove tariffe è previsto per il prossimo 2 aprile. —internazionale/[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

"Abolisca i dazi o l'industria auto chiuderà". Trump minaccia il Canada - Donald Trump chiede al Canada di «sospendere immediatamente» i «vergognosi» dazi sui prodotti caseari, che «sono tra il 250% al 390%» e colpiscono i coltivatori americani. E minaccia che se «questi e altri dazi imposti da tempo non saranno aboliti, io aumenterò dal 2 aprile in modo sostanziale i dazi sulle auto che entrano negli Usa che essenzialmente, chiuderà in modo permanente l'industria automobilistica in Canada». 🔗iltempo.it

