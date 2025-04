Trump | Raggiunto un accordo con l' India sui dazi La Casa Bianca | Amazon esporrà il costo? Ostile La società | Non sul sito

Amazon Haul 🔗 Xml2.corriere.it - Trump: «Raggiunto un accordo con l'India sui dazi». La Casa Bianca: «Amazon esporrà il costo? Ostile». La società: «Non sul sito» L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardatoHaul 🔗 Xml2.corriere.it

Su altri siti se ne discute

Trump:con Putin forse raggiunto accordo - 0.29 "Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca, auspicando così una rapida soluzione al conflitto in Ucraina. "Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky, ma finora è stato più difficile", ha aggiunto TrumpTche ha spiegato di aver avviato intensi contatti con Mosca per mettere fine alle ostilità, confidando in un'intesa che garantisca la sicurezza ucraina. 🔗servizitelevideo.rai.it

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗ilgiornaleditalia.it

Medioriente: Trump, al 99% ci metteremo d’accordo con l’Egitto - Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – Donald Trump si è detto certo che al “99%” si troverà un accordo con l’Egitto riguardo al piano per Gaza. Quanto alla minaccia di trattenere gli aiuti Usa a Egitto e Giordania nel caso si rifiutino di accogliere i palestinesi della Striscia, il presidente è apparso più cauto. “Penso che siamo al di sopra di questo”, ha detto, dopo avere sottolineato l’entità degli aiuti americani. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, le notizie in diretta | Trump: «Abbiamo un accordo sui dazi con l'India. Telefonata con Bezos andata bene, ha fatto la cosa giusta»; Amazon: Mai considerato di esporre il costo dei dazi nei prezzi - Trump: “Penso che abbiamo un accordo con l'India sui dazi”; Trump, 'penso che abbiamo un accordo con l'India sui dazi'; Trump, 'penso che abbiamo un accordo con l'India sui dazi'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump, 'penso che abbiamo un accordo con l'India sui dazi' - L'India "sta andando alla grande", "penso che abbiamo un accordo sui dazi": lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un c ... 🔗ansa.it

Trump coccola India e Brasile per spaccare i Brics? - Gli Stati Uniti hanno inviato segnali distensivi alla Cina, mentre continuano politiche separate con altri paesi Brics, come India e Brasile. 🔗startmag.it

Trump: "In 2-3 settimane stabiliremo i dazi per la Cina" - Giorgetti, agire in modo comune per affrontare le sfide Intervenendo al G7 finanziario, a Washington, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato l'importanza di un "commercio intern ... 🔗msn.com