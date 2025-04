Trump ' penso che abbiamo un accordo con l' India sui dazi'

India "sta andando alla grande", "penso che abbiamo un accordo sui dazi": lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. 🔗 Quotidiano.net - Trump, 'penso che abbiamo un accordo con l'India sui dazi' L'"sta andando alla grande", "cheunsui": lo ha detto Donaldparlando con i reporter prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. 🔗 Quotidiano.net

Trump, penso che abbiamo un accordo con Mosca sull'Ucraina - Donald Trump ha detto di credere di aver raggiunto un "accordo con la Russia" per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia", ha detto il presidente americano. "Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky ... ma finora è stato più difficile". 🔗quotidiano.net

Trump: "Penso che Ucraina e Russia siano pronte a fare un accordo". Ma è strage di bambini nella città di Zelensky - L’Ucraina piange la morte di 18 persone, tra cui nove bambini, in seguito all’attacco missilistico russo di ieri a Kryvyi Rig, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky . L'attacco, uno dei più letali delle ultime settimane, ha colpito una zona residenziale della città industriale, nei pressi di un parco giochi per bambini. Le foto diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i... 🔗feedpress.me

Ucraina, Zakharova come Trump: "Zelensky vuole affossare a qualsiasi costo il processo di pace", il tycoon: "Abbiamo accordo con Mosca ma non con Kiev" - Il tycoon ha aggiunto che si aspettava "fosse più facile trattare con Zelensky" La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, si è espressa in maniera molto simile a Donald Trump sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri il tycoon aveva affermato, in un post su Truth, 🔗ilgiornaleditalia.it

