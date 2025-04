Trump firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto | Amazon smentisce il presidente | Mai considerato di esporre il costo delle tariffe

Trump firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto | Amazon smentisce il presidente: "Mai considerato di esporre il costo delle tariffe" Bessent (Tesoro): "Vogliamo che l'Ue tolga le tasse digitali".

Donald Trump firma un decreto per eliminare il dipartimento dell’istruzione - Il 20 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per “eliminare” il dipartimento dell’istruzione, nonostante le proteste del Partito democratico, dei sindacati degli insegnanti e di molti genitori. Leggi 🔗internazionale.it

Il Golfo del Messico diventa il Golfo d'America: Trump firma l'atto a bordo dell'Air Force One - “Sto firmando una proclamazione che dichiara oggi, 9 febbraio 2025, il primo Gulf of America Day in assoluto. […] Questa è una cosa importante, forse più del Super Bowl.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell'aereo presidenziale Air Force One, in volo verso New Orleans per il Super Bowl.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Usa, Trump firma ordini esecutivi per dazi reciproci: “Tassa di base del 10% su importazioni da tutti i Paesi” - VIDEO - La firma degli ordini esecutivi relativi alle tariffe imposte dal presidente americano Il presidente americano Donald Trump firma gli ordini esecutivi per i dazi reciproci. Il tycoon ha deciso di imporre una tassa base del 10% sui prodotti importati dall'estero, e poi al 20% per l'Ue, al 25% 🔗ilgiornaleditalia.it

