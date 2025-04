Trump elogia Bezos | Ha risolto il problema dei dazi rapidamente

Bezos è un "bravo ragazzo. E' stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato". Lo ha detto Donald Trump. Secondo quanto riportato da Punchbowl, Amazon era pronta a mettere in evidenza il costo dei dazi nei prezzi dei suoi prodotti. Un'indiscrezione che ha attirato alla società forti critiche della Casa Bianca. Trump ha poi chiamato Bezos e Amazon ha smentito di aver mai considerati l'idea. 🔗 Quotidiano.net - Trump elogia Bezos: "Ha risolto il problema dei dazi rapidamente" Jeffè un "bravo ragazzo. E' stato fantastico, hailmoltoe ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato". Lo ha detto Donald. Secondo quanto riportato da Punchbowl, Amazon era pronta a mettere in evidenza il costo deinei prezzi dei suoi prodotti. Un'indiscrezione che ha attirato alla società forti critiche della Casa Bianca.ha poi chiamatoe Amazon ha smentito di aver mai considerati l'idea. 🔗 Quotidiano.net

