Trump | Dazi alla Cina al 145%? Se li merita Casa Bianca contro Amazon sul costo esposto delle tariffe

Dazi fa salire la tensione fra Donald Trump e Jeff Bezos. Mentre Amazon lancia la sfida a Starlink mandando in orbita il suo primo lotto di satelliti internet, la Casa Bianca critica. 🔗 Ilmessaggero.it - Trump: «Dazi alla Cina al 145%? Se li merita». Casa Bianca contro Amazon sul costo esposto delle tariffe La guerra deifa salire la tensione fra Donalde Jeff Bezos. Mentrelancia la sfida a Starlink mandando in orbita il suo primo lotto di satelliti internet, lacritica. 🔗 Ilmessaggero.it

Casa Bianca, Trump shock: “Dazi alla Cina al 145%” - Washington – Con un’improvvisa accelerazione nella sua politica commerciale, la Casa Bianca ha annunciato un aumento vertiginoso dei dazi sulle importazioni dalla Cina, portandoli a un livello complessivo del 145%. La notizia è stata riportata dalla CNBC, che cita un portavoce dell’amministrazione, all’indomani della nuova ordinanza esecutiva firmata da Donald Trump. Nel dettaglio, la misura prevede che l’aliquota “reciproca” – ossia quella calcolata come risposta speculare alle barriere commerciali cinesi – sia passata dall’84% al 125% in sole 24 ore. 🔗thesocialpost.it

I dazi Usa alla Cina al 145%, Wall Street cola a picco: bene l’Europa. Trump: "Tratterò l’Ue come un unico blocco" - Il sospiro di sollievo di Wall Street è durato poco. La paura di una guerra commerciale senza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e i timori sui danni che i dazi potrebbero causare all’ economia mondiale tornano con prepotenza e affondano i listini americani, alimentando lo spettro di una recessione . «Stiamo facendo bene, ci sono dei costi di transizione ma alla fine andrà tutto bene»,... 🔗feedpress.me

Trump: "Tratteremo con l'Ue sui dazi come un unico blocco" | Per la Cina tariffe doganali Usa al 145% - L'Unione europea sospende a sua volta per 90 giorni le tariffe doganali con gli Stati Uniti. Macron: "Pausa fragile, dobbiamo proteggerci" 🔗tgcom24.mediaset.it

"Dazi alla Cina al 145%? Li meritano". Trump attacca Pechino poi annuncia l'intesa con l'India - Un ordine esecutivo firmato dal presidente americano introdurrà modifiche con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione di aliquote sui veicoli esteri ... 🔗msn.com

La Cina cerca sponde nel Sud Globale, "non ci inginocchiamo davanti al bullo Trump" - Washington è sicura che i cinesi non potranno reggere questo livello di dazi, perderanno fino a 10 milioni di posti di lavoro e saranno costretti alla prima ... 🔗huffingtonpost.it

Dazi di Trump: Temu aggiunge la tassa di importazione - Temu ha incrementato i prezzi dei prodotti spediti negli Stati Uniti, aggiungendo una tassa di importazione compresa tra il 130% e il 150%. 🔗msn.com