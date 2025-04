Trump annuncia che visiterà l' Africa

Trump ha annunciato che visiterà l'Africa: lo ha detto parlando con i reporter prima di partire per celebrare i primi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan.

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

