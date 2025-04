Trump alleggerisce i dazi sulle auto Risolta la ' crisi' con Amazon

Trump, ha firmato un decreto per alleggerire i dazi nel settore automobilistico. Trump, ha deciso di evitare ai costruttori automobilistici che producono negli Stati Uniti di pagare un cumulo di dazi doganali su veicoli e pezzi di ricambio importati, e ha anche concesso loro una riduzione temporanea. "Vogliamo solo aiutarli in questo periodo di transizione", ha detto il Presidente prima di partire per Detroit (Michigan), cuore dell'industria automobilistica americana, per celebrare i suoi primi 100 giorni al potere. I costruttori saranno così esentati dal pagamento di altre tasse doganali, come quelle sull'acciaio o l'alluminio. Pagheranno l'importo "più alto", ha detto in precedenza un funzionario del ministero del commercio. Il Presidente ha anche deciso di istituire un dispositivo temporaneo per ridurre i dazi doganali dei costruttori che producono e vendono i loro veicoli negli Stati Uniti.

