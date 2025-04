Trump Abbiamo raggiunto un accordo con l’India sui dazi Bezos? Ha fatto la cosa giusta

Trump che ha risposto ad alcune domande della stampa prima di lasciare la Casa Bianca a bordo dell'elicottero presidenziale per dirigersi in Michigan, dove terrà un discorso sui primi cento giorni della sua amministrazione. Trump ha poi parlato dell'ordine esecutivo in merito alla sensibile riduzione dei dazi del 25% sulle automobili, definendo tale provvedimento come "un piccolo aiuto".Il presidente ha inoltre dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'India sui dazi: "l'India sta procedendo alla grande, penso che troveremo un accordo con loro", ha affermato. Nel corso del suo punto stampa, Trump ha inoltre affermato che visiterà l'Africa, anche se non ha ancora reso nota nessuna data specifica.

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

