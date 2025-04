Truffa della mail del Ministero della Salute non c’è nessun rimborso

mail di migliaia di italiani un messaggio che sembra provenire dal Ministero della Salute. Il testo parla di un rimborso a cui il cittadino avrebbe diritto e che potrebbe non essere più disponibile a breve. Si tratta però di una Truffa su cui lo stesso dicastero ha posto l'attenzione.La mail è un messaggio di phishing che punta a rubare le credenziali dei cittadini che seguono i link contenuti al suo interno. Si tratta di un metodo di Truffa sempre più diffuso anche a causa dell'utilizzo, da parte degli hacker, degli strumenti di intelligenza artificiale.La Truffa del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute e la polizia postale hanno segnalato un messaggio di posta elettronica che contiene una Truffa ai danni dei cittadini italiani. La mail, come detto, è intestata al dicastero e parla di un rimborso a cui l'utente che la riceve avrebbe diritto.

