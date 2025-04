Truecaller Scamfeed è la nuova arma della community contro le truffe digitali

Truecaller ha presentato la nuova funzione Scam progettata per contrastare le truffe online, scopriamo i dettagliL'articolo Truecaller Scam è la nuova arma della community contro le truffe digitali proviene da TuttoAndroid.

Truecaller lancia Scamfeed: la forza della comunità contro le frodi digitali - Truecaller ha lanciato Scamfeed, una nuova funzionalità che permette agli utenti di segnalare e condividere in tempo reale truffe e frodi digitali, creando una rete di difesa collettiva per contrastar ... 🔗news.fidelityhouse.eu