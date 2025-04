Trovato morto l’uomo scomparso a Vernio

Vernio (Prato), 29 aprile 2025 – Purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 59enne Claudio Dreoni, l'uomo di Prato di cui si erano perse le tracce domenica scorsa. Il corpo dell'uomo è stato riTrovato nella zona di Cavarzano, in un canalone. E' ancora presto per parlare delle cause della morte, ma le circostanze del ritrovamento fanno ipotizzare un malore o una caduta fatale.In seguito alla denuncia presentata domenica erano partite le ricerche con il coinvolgimento della questura, dei comandi provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza, del comando del gruppo carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, della polizia ferroviaria, della polizia municipale e del coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile. E' stato usato anche l'elicottero.

