Trovato morto l’ex marito | altro choc nel caso della ricca ereditiera scomparsa

David Knezevich, 37 anni, è stato Trovato morto nella sua cella in prigione, dove era detenuto con l'accusa di aver rapito e ucciso la moglie da cui era separato, Ana Maria Henao, ereditiera statunitense di origini colombiane. La notizia, riportata dalla Cnn citando l'Associated Press, è stata confermata dal suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, che ha dichiarato: "È stato Trovato morto nella sua cella", senza però aggiungere ulteriori dettagli sulle circostanze.Anche il Federal Bureau of Prisons ha confermato il decesso, spiegando che Knezevich è stato Trovato privo di sensi poco dopo le 8 del mattino; nonostante i tentativi di rianimazione e l'intervento dei servizi medici d'urgenza, il personale sanitario ha potuto solo constatarne la morte.Leggi anche: "Ecco com'è morta". Resi noti i risultati dei test tossicologici dopo la morte dell'attrice a 39 anniin cella accusato del suo omicidioLa tragica vicenda che ha coinvolto Knezevich affonda le sue radici in una separazione tormentata: Ana Maria Henao era giunta a Madrid nel dicembre del 2023, cercando di ricostruirsi una vita dopo la fine del matrimonio durato tredici anni.

