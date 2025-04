Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta | il corpo era semicarbonizzato

Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato. È stato rinvenuto nelle campagne in contrada"'Femmina morta", tra Canosa di Puglia e Minervino Murge,. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato il: ilera. È stato rinvenuto nelle campagne in contrada"'Femmina morta", tra Canosa di Puglia e Minervino Murge,. 🔗 Quotidianodipuglia.it

