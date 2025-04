Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta | il corpo era semicarbonizzato La pista dell' omicidio

Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato. È stato rinvenuto nelle campagne in contrada"'Femmina morta", tra Canosa di Puglia e Minervino Murge,.

Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta, il corpo è semicarbonizzato - È stato trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, il corpo di Francesco Diviesti , il barbiere 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. Sul posto ci sono i poliziotti della squadra mobile della Questura di Andria e i carabinieri. Si attende l’arrivo del magistrato di turno. Il giovane, parrucchiere come il suo papà, era... 🔗feedpress.me

Trovato morto 26enne scomparso, l'ipotesi è omicidio - Sono affidate alla Dda di Bari le indagini sulla morte di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile scorso e trovato morto stamattina, semicarbonizzato, nelle campagne di Canosa ... 🔗ansa.it

