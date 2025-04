Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta il corpo è semicarbonizzato

Trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, il corpo di Francesco Diviesti, il barbiere 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. Sul posto ci sono i poliziotti della squadra mobile della Questura di Andria e i carabinieri. Si attende l'arrivo del magistrato di turno. Il giovane, parrucchiere come il suo papà, era.

Alessandro Coatti scomparso da giorni in Colombia, trovato morto in una valigia - Scoperta scioccante sul povero Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all'interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile. Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra.

Scomparso da Natale, trovato morto in un fosso da un passante che portava a passeggio il cane - Appartiene a Nicola Persano il corpo senza vita ritrovato in un fosso in Versilia, nel comune di Massarosa (Lucca), da un passante che portava fuori il cane. Il pensionato 76enne si era allontanato nel pomeriggio dello scorso 25 dicembre dalla sua abitazione di Camaiore e da allora si erano perse...

