Trovato con le vene tagliate salvato dai carabinieri

Trovato con le vene tagliate, salvato dai carabinieri - Attimi di apprensione questa mattina, martedì 29 aprile, nel cuore del centro storico di Viterbo. Intorno a mezzogiorno, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente in via San Bonaventura a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in difficoltà. Giunti rapidamente sul posto, i... 🔗viterbotoday.it

