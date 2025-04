Cultweb.it - Trovata una nube molecolare vicina alla Terra: è pericolosa?

Si chiama Eos come la dea dell’alba ed è la gigantescapiùmai immortalata. Si trova infatti a soli (si fa per dire) 300 anni luce d. Non rappresenta alcun pericolo, anzi. Si tratta di una scoperta dal valore incalcolabile. Per far capire quanto sia grande, diciamo che se potessimo vederla a occhio nudo apparirebbe nel cielo con un’estensione pari a 40 lune. Le nubi molecolari sono agglomerati di gas e polveri da cui nascono le stelle, caratterizzate dpresenza di idrogeno e monossido di carbonio. Finora, la loro individuazione si basava quasi esclusivamente sulla rilevazione di quest’ultimo, la cui emissione è visibile con telescopi a infrarossi e radio. Eos, però, è una“CO-dark”, ovvero quasi priva di monossido di carbonio. Per questo era rimasta nascosta in piena vista. 🔗 Cultweb.it