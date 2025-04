Troppo alcol liti e incidenti | un lunedì sera agitato nel Comasco

lunedì sera tutt’altro che tranquillo per i soccorsi nel Comasco, tra aggressioni, intossicazioni etiliche e un incidente stradale. Un'ondata di emergenze che ha richiesto l’intervento di carabinieri e ambulanze in diverse località della provincia, con una sequenza serrata di chiamate al 112. 🔗 Quicomo.it - Troppo alcol, liti e incidenti: un lunedì sera agitato nel Comasco Untutt’altro che tranquillo per i soccorsi nel, tra aggressioni, intossicazioni etiliche e un incidente stradale. Un'ondata di emergenze che ha richiesto l’intervento di carabinieri e ambulanze in diverse località della provincia, con una sequenza serrata di chiamate al 112. 🔗 Quicomo.it

