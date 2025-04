Ilfattoquotidiano.it - “Troppi compiti e verifiche”: la circolare ai presidi del ministro Valditara mette (quasi) tutti d’accordo

“Basta con ila sera per la mattina e in concomitanza con le giornate festive”. Ma anche “stop allenon programmate”. A formulare con tanto diquesto invito ai dirigenti scolastici è ildell’Istruzione e del Merito Giuseppe. Un richiamo chiaro e netto ai docenti delle scuole “a difesa” delle famiglie e dei ragazzi. E se una parte del mondo della scuola critica ilper l’abuso di circolari,reputano le sue parole di “buon senso”. A schierarsi dalla sua parte sono i, il Movimento italiano genitori e anche l’Associazione Italiana Genitori che, tuttavia, sottolinea come “già oggi i capi d’istituto facciano note come quella delche restano disattese”. Più critici i ragazzi della Rete degli Studenti e i Genitori Democratici che reputano quello diun intervento fin troppo “prescrittivo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it