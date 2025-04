Troppa polvere da sparo al poligono scatta l' allarme antincendio

scatta l’allarme antincendio al poligono della scuola di Polizia di viale Malta: intervento di due squadre di vigili del fuoco. Intorno alle 13 di martedì 29 aprile, è scattato l’allarme antincendio al poligono dopo che nel corso della mattinata gli allievi agenti si erano sottoposti a sessioni. 🔗 Ilpiacenza.it - Troppa polvere da sparo al poligono, scatta l'allarme antincendio l’aldella scuola di Polizia di viale Malta: intervento di due squadre di vigili del fuoco. Intorno alle 13 di martedì 29 aprile, èto l’aldopo che nel corso della mattinata gli allievi agenti si erano sottoposti a sessioni. 🔗 Ilpiacenza.it

