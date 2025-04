Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia Alex Favaretto e Layla El Hayek

titoli italiani, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha. 🔗 Ilpiacenza.it - Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek Tre, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha. 🔗 Ilpiacenza.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek - Tre titoli italiani, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha... 🔗ilpiacenza.it

Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek - Tre titoli italiani, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha... 🔗ilpiacenza.it

La boxe torna su Mediaset il 15 marzo: tris di titoli italiani nell’evento TAF 8 a Milano - La boxe torna su Mediaset. E lo fa con l’evento TAF 8. La main-card è in programma nella serata del 15 marzo all’Allianz Cloud Arena di Milano, che sarà quindi trasmessa in differita sul canale 20 di Mediaset, a partire dalle ore 23. Nella manifestazione, che ha ottenuto il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, sarà tris di titoli italiani: Jonathan Kogasso e Morike Oulare si giocheranno nel main-event quello dei Pesi Massimi Leggeri. 🔗sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

«La dedico a Matilde Lorenzi, purtroppo mancata a fine ottobre»; Kickboxing, tris di titoli italiani per la Yama Arashi; A 92 anni intuisce la truffa e fa bloccare il malvivente: “Tenersi informati e non avere paura, questo aiuta a difendersi. Poi chiamare subito le forze dell’ordine” – AUDIO; Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek. 🔗Ne parlano su altre fonti

Kickboxing - AJesolo tris di titoli italiani Cadetti per la Yama Arashi: oro per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek - Nel Campionato italiano Cadetti nel Point Fight medaglie d'oro per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek, che entrano a far parte dell'orbita della squadra azzurra di categoria in vista degl ... 🔗sportpiacenza.it

Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek - Vittorie al Campionato Cadetti nel Point Fight e nell'orbita della squadra azzurra di categoria Tre titoli italiani, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due ... 🔗ilpiacenza.it

I Titoli di Stato italiani - oltre naturalmente a tutti i Titoli di Stato italiani. Sono infatti quotati tutti i titoli governativi facenti parte dell'Unione Europea. I titoli di Stato extra Unione Europea sono invece ... 🔗borsaitaliana.it