Trieste ribalta la serie e porta la semifinale con Brescia alla bella | il sogno scudetto è vivo

sogno della Pallanuoto Trieste di accedere alla finale scudetto è più vivo che mai. Ieri 28 aprile, davanti a quasi 1000 spettatori la squadra di Mirarchi ha battuto Brescia per 10 a 5, ribaltando gara 1 e proiettando le ambizioni tricolori a gara 3. Il match decisivo per cullare i sogni. 🔗 Triesteprima.it - Trieste ribalta la serie e porta la semifinale con Brescia alla bella: il sogno scudetto è vivo Ildella Pnuotodi accederefinaleè piùche mai. Ieri 28 aprile, davanti a quasi 1000 spettatori la squadra di Mirarchi ha battutoper 10 a 5,ndo gara 1 e proiettando le ambizioni tricolori a gara 3. Il match decisivo per cullare i sogni. 🔗 Triesteprima.it

Pallanuoto, Serie A1 2025: vola la Pro Recco, vincono anche Savona e Trieste. Catania blocca la Roma Vis Nova - La 16ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto, in attesa del posticipo tra Brescia ed Ortigia, vede tornare in vetta solitaria la Pro Recco, che liquida l’Olympic Roma per 13-5 e si porta a +3 sui lombardi, che domani tenteranno di riagganciare la capolista. Puntella la terza posizione il Savona, che esce vittorioso dal derby ligure contro il Quinto per 12-7 e tiene a distanza il Trieste, che regola con un netto 14-8 il Posillipo, mentre la Roma Vis Nova frena ma difende il quinto posto grazie al pareggio per 14-14 in casa del Catania. 🔗oasport.it

Trieste ribalta la serie e porta la semifinale con Brescia alla bella: il sogno scudetto è vivo - I ragazzi di Mirarchi ribaltano gara 1 e proiettano le ambizioni al match di giovedì 1 maggio. A Brescia la Pallanuoto Trieste si gioca l'accesso a una finale scudetto che la città sogna da tempo ... 🔗triesteprima.it

Trieste cede in casa contro Trento 88:94 - Una partita intensa in cui i Triestini con una rimonta brillante nel quarto quarto si sono portati a meno tre dagli ospiti ... 🔗rainews.it

Trieste non sbaglia e sbanca Pistoia - Pallacanestro Trieste porta a casa due punti che la avvicinano alla vetta della classifica, amministrando l’impegno con una Pistoia in difficoltà a livello societario che comunque onora l ... 🔗basketinside.com